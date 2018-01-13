Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi



KILÇIĞINI AYIKLAYIP YEDİ



HERKESE DE TAVSİYE ETTİ

Gizem Yetil

Adapazarı'nda yayın yapan yerel bir internet sitesi, balık pazarında vatandaşlarla yaptığı röportaj sırasında ilginç anlar yaşandı.Muhabir balıkçıya balık fiyatlarını sorarken bir anda görüntüye yaşlı bir adam girdi. Eline bir sardalya balığını alan, balığın kafasını koparıp kılçığını ayıklayarak yemeye başladı.Daha soru sorulmadan bu hareketi yapan yaşlı adamı herkes şaşkınlıkla izledi. Balığı çiğ çiğ yiyen yaşlı adam, herkese de tavsiye etti. Mikrofonu uzatan muhabir ise bu anlarda susarak yaşananları şaşkınlıkla izledi. Vatandaşlara balığı çiğ halde yemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Müftüoğlu, "Bunu da hamsiyi de çiğ yiyorum. Bunu böyle yeseler bir daha pişirmezler. Herkese de tavsiye ederim, besin değeri yüksek" dedi.