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Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi

Adapazarı'nda yerel bir sitenin balık pazarında yaptığı ropörtaj sırasında yaşlı bir adam balığı çiğ şekilde yiyince herkes şaşkına döndü. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
 

13 Ocak 2018, Cumartesi 21:45
Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi
Adapazarı'nda yayın yapan yerel bir internet sitesi, balık pazarında vatandaşlarla yaptığı röportaj sırasında ilginç anlar yaşandı.


KILÇIĞINI AYIKLAYIP YEDİ


Muhabir balıkçıya balık fiyatlarını sorarken bir anda görüntüye yaşlı bir adam girdi. Eline bir sardalya balığını alan Fahrettin Müftüoğlu, balığın kafasını koparıp kılçığını ayıklayarak yemeye başladı.


HERKESE DE TAVSİYE ETTİ


Daha soru sorulmadan bu hareketi yapan yaşlı adamı herkes şaşkınlıkla izledi. Balığı çiğ çiğ yiyen yaşlı adam, herkese de tavsiye etti. Mikrofonu uzatan muhabir ise bu anlarda susarak yaşananları şaşkınlıkla izledi. Vatandaşlara balığı çiğ halde yemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Müftüoğlu, "Bunu da hamsiyi de çiğ yiyorum. Bunu böyle yeseler bir daha pişirmezler. Herkese de tavsiye ederim, besin değeri yüksek" dedi.




 
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