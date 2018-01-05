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Ross Barkley Chelsea'de!

Chelsea, Everton'dan 24 yaşındaki Ross Barkley ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basını, Londra ekibinin 15 milyon Pound bonservis bedeli ödediğini yazdı

Ross Barkley Chelsea'de!
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katan Everton, orta saha oyuncusu Ross Barkley'i Chelsea'ye sattı.Everton alt yapısından yetişen ve Everton formasını ligde ilk kez Ağustos 2011'de Queens Park Rangers ile oynanan maçta giyen Barkley, yeni takımıyla 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.


CHELSEA 15 MİLYON POUND ÖDEDİ


Everton ve Chelsea oyuncunun transferi konusunda mali detaylar vermezken; İngiliz basını Chelsea'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon Pound ödediğini yazdı.

Everton formasını 179 maçta giyen ve 27 gol atan Barkley, geçen Ağustos'ta baldırından ameliyat oldu ve bu sezonun geride kalan karşılaşmalarında görev alamadı.


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