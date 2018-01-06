Ross Barkley, Chelsea'ye transfer oldu

Erdinç Şahin

ekibinden yapılan açıklamada, "ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki futbolcu, 8 numaralı formayı giyecek" denildi.İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan, "Başlayacağım günü iple çekiyorum.gibi bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmak, benim için inanılmaz bir şey. Umarım kendimi geliştirerek, daha fazla gol atarım" dedi.17 milyon Euro karşılığında gönderdiği belirtilirken, Bu paranın'un transferinde kullanılacağı ifade edildi.