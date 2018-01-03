Rot balans ustası 'fıtıkçı' manşet oldu, Bakanlık duruma el koydu



YAZILI AÇIKLAMA: YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

TELEFON YAĞMIŞ!

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

HABERLER İHBAR KABUL EDİLDİ

'TELEVİZYONA ÇIKALIM DEDİK, İYİ ÇIKTIK AMA'

'ASILACAK ADAM VARSA GELSİNLER ASACAĞIM'

GÜYA İYİLEŞTİRİYORMUŞ

Yusuf Cevahir

Antalya’da kendi yaptığı sözde inversiyon aletiyle (hastayı baş aşağı tutan alet), fıtık başlangıcı olan bazı vatandaşlara dükkanında tedavi uyguladığını iddia eden rot balans ustası hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu; '' adı verilen sedye senzeri düzeneğin de kaldırılması istendi.Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada ise, "Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeliler. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.Bugünkügazetesine de manşet olan haber sonrası tedavi olmak için Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden arandığını öne süren rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu ise, 'talepler karşısında ne yapacağını şaşırdığını' ve vatandaşları doktor yönlendirdiğini söyledi.Türkiye’de yankı uyandıran 54 yaşındaki rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu’nun sedye üzerindeki sözde fıtık tedavi yöntemi haberinin ardından, Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sabah erken saatlerde Tetikoğlu’nun dükkanına gelen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tuttu, sedye benzeri düzeneğin kullanılmaması gerektiği konusunda da Tetikoğlu’na uyarıda bulundu.Haber sonrası Türkiye gündemine oturup şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetikoğlu, "Telefonlarım susmadı. Gece uyutmadılar. Almanya’dan Fransa’dan Belçika, Konya, Samsun’dan arayanlar oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım" dedi.Sabah İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dükkana gelerek tutanak tuttuğunu belirten Tetikoğlu, "Ben zaten artık yapmıyorum, bu kadar kişiye zaten ayıracak vaktim yok. Televizyonda çıkınca ihbar kabul ettiler galiba. Onlar da geldiler, ‘Herhangi bir işlem yapılmıyor’ diye tutanak tuttular, gittiler. Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıbba gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok" diye konuştu.İyi yazanlar var kötü yazanlar var, adam bıçak yememek için, ameliyat olup da derman bulamayanlar da var, ne yapsın insanlar çare arıyor. Sağ olsun televizyoncu arkadaşlar da ileri geri, bir önden bir arkasından alıp, bir de profesör çıkarıyorlar, ‘bu adam ceza alması lazım’ hemen nalına, hemen mıhına vurma. İşimiz gücümüz dedikodu. Bir muhabbet edelim dedik, hadi bir televizyona çıkalım dedik, çıktık. İyi çıktık ama" diye konuştu.Aletin yararı ve işlemin herhangi bir riskinin bulunmadığını savunan Tetikoğlu, "Araştırsınlar kesinlikle yararı var. Gelen, işlem gören arkadaşlar da söylüyor. Bu işi yapan arkadaşlara gidenler de söylüyor. Riski kesinlikle yok. Benim kendi canım çok yanıyordu, asla hareket edemiyordum ama şu anda çok iyiyim. O yüzden dolayı ben derman buldum arkadaş ama yok doktor yok profesör ‘ceza almalı’. Alternatif tıp var, dünya bizim elimizden alıyor bu gibi işleri. Ama çıkmış muhalefet yapıyorlar, bize de yaptılar. Asacaklar mı? Asılacak adam varsa gelsinler ben asacağım" diye tepki gösterdi.Antalya’daki bir sanayide yıllardır rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetikoğlu (54), yaklaşık 15 yıl önce sürekli eğildiği ve ağır kaldırdığı için bel fıtığına yakalandı. Doktora giden Tetikoğlu, L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığını ancak ameliyatı gerektiren bir durum olmadığı bilgisini aldı. 1-2 yıl sonrası rahatsızlığı nükseden Tetikoğlu, bu sefer doktor yerine inversiyon aletiyle vatandaşları tedavi ettiğini öne süren merdiven altı kişilere yöneldi. Buradaki tedavilerde rahatladığını öne süren Tetikoğlu, yaklaşık 6 ay önce 'internetteki bilgilerden de yararlanarak' dükkanında sözde inversiyon aletini yaptı. Yaptığı aleti kendi üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar aldığını iddia eden Tetikoğlu, sanayi çevresinde bel ve sırt ağrısı yaşayan esnaf ve müşterilere bunu uygulamaya başladı. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerine de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor.