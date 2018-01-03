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Rot balans ustası fizik tedavi yapıyor

Antalya’da rot balans ustası İbrahim Tetik, bel fıtığı olduğunda gittiği fizik tedavi merkezindeki inversiyon aletinin (Hastayı baş aşağı tutan alet) benzerini yapıp hasta kabul etmeye başladı

Rot balans ustası fizik tedavi yapıyor
Gün boyu araçların rot balans ayarını yapan İbrahim Tetik, arada da fıtık hastalarını özel yaptığı sedyeye baş aşağı asarak ‘tedavi’ ediyor.


İbrahim Usta, “Ben sadece doktorların ‘ağır kaldırmayacaksın’ dediği hastaları kabul ediyorum. ağır vakaları hekimlere yönlendiriyorum” diye konuştu.

İbrahim Usta 6 ayda 40 kişiyi iyileştirdiği iddiasında. Doktorlar “Bu çağda, fıtık gibi felce yol açabilecek bir hastalığın tedavisini hastanelerde değil merdiven altı yerlerde arayanlarla ilgili çaresiziz” diyor.



İbrahim Usta, hastalarının belini düzelttikten sonra araçların rot balans ayarını da düzeltiyor.

 

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