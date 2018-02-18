Rotterdam Açık'ta şampiyon Federer

97. TEKLER ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Mehmet Nuri Turan

Hollanda'da düzenlenen'nın tek erkekler finalinde, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından yarın açıklanacak dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantileyen İsviçreliile Bulgarkarşılaştı.Rakibini 55 dakika süren mücadele sonrasında 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Federer, kariyerinin 97. tekler şampiyonluğuna ulaştı.Ekim 2012'den bu yana ilk kez dünya sıralamasında birinciliğe çıkacak 36 yaşındaki Federer,de olacak.AA