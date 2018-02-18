Rotterdam Açık'ta şampiyon Federer

Hollanda'da düzenlenen Rotterdam Açık Tenis Turnuvası
'nın tek erkekler finalinde, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından yarın açıklanacak dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantileyen İsviçreli Roger Federer
ile Bulgar Grigor Dimitrov
karşılaştı.
97. TEKLER ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI
Rakibini 55 dakika süren mücadele sonrasında 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Federer, kariyerinin 97. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Ekim 2012'den bu yana ilk kez dünya sıralamasında birinciliğe çıkacak 36 yaşındaki Federer, klasmanda zirveye yükselen en yaşlı tenisçi
de olacak.
AA
Mehmet Nuri Turan