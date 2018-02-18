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Rotterdam Açık'ta şampiyon Federer

Dünya klasmanında zirveye çıkmayı garantileyen İsviçreli Federer, Rotterdam Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Bulgar Dimitrov'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı

18 Şubat 2018, Pazar 22:26
Rotterdam Açık'ta şampiyon Federer
Hollanda'da düzenlenen Rotterdam Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından yarın açıklanacak dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantileyen İsviçreli Roger Federer ile Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.

97. TEKLER ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Rakibini 55 dakika süren mücadele sonrasında 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Federer, kariyerinin 97. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Ekim 2012'den bu yana ilk kez dünya sıralamasında birinciliğe çıkacak 36 yaşındaki Federer, klasmanda zirveye yükselen en yaşlı tenisçi de olacak.

AA


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