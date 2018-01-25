RTÜK Aliyev'e hakareti affetmedi

En ağır cezalardan biri olma özelliğini taşıyor

Nazlı Erdol

),Cumhurbaşkanıve eşine yönelik hakaret içeren bir yayından dolayı Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.RTÜK'ün bugün yapılan Üst Kurul toplantısında Show Radyo'nun "Matrax" isimli programında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içeren yayını ele alındı.Sunuculuğunu'un yaptığı Matrax isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınındave eşi'ya yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı saptandı., bu yayın nedeniyle radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ticari iletişim gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.Bu cezanın ardından aynı radyo tarafından bir yıl içinde benzer bir yayın yapılması halinde, on güne kadar yayın durdurma cezası uygulanacak. Tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.Söz konusu ceza,tarafından radyolara uygulanan en ağır cezalardan olma özelliğini taşıyor.