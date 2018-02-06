RTÜK'ten Adnan Oktar'a ceza!



ŞİKAYET YAĞMURU

Diyanet-Sen, Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Torba tasarıdan ‘Adnan Hoca yayınlarını’ engelleme formülü çıktı



ALİ ERBAŞ: AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ

Serap Belovacıklı

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.Diyanet İşleri Başkanı'nın "Dengesi bozulmuş bir insan" dediği Adnan Oktar için RTÜK, CİMER ve BİMER ile birlikte Diyanet'e vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet geliyordu.Son gelişmeler üzerine RTÜK, Adnan Oktar'ın program yaptığı kanal hakkında incelemelerde bulunuyordu.Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri de, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.Adnan Oktar da "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.