RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası



'ÖPÜŞMEK SUÇ OLAMAZ'



VATANDAŞLARA GÖRE ASIL SORUN BİTMEK BİLMEYEN ŞİDDET

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Elif Bayram

dizideki öpüşme sahnelerinin gençlerin “Ahlakını bozduğunu ” savunarak kanala para cezası kesti. Bu karara ret oyu veren üyemuhalefet şerhi de yazarak şöyle dedi:“Öpüşme sahnelerinin çokluğu ve içki sahnelerinin yer aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması şeklinde alınan çoğunluk kararına karşıyım. İçki içme sahneleri suç değildir. Özendirici olması suçtur. Diziye bakıldığında ise içkiye dönük bir övgü ya da özendirici ifade yer almamaktadır Dizi içki içmeyi özendirici nitelikte kabul edilemez. Öpüşmek de suç olamaz. Öpüşmenin ahlak bozucu olduğu değerlendirmesi gerçeklikten kopuktur. İki yetişkin insanın birbirlerine olan duygusal düşkünlüklerini en iyi gösterme yoludur. Bütün dünyada da bu böyle kabul edilir.”son dönemde öpüşme sahnelerine gösterdiği tepkilerle gündeme geliyor. Vatandaşlara göre ise ekrandaki asıl sorun bitmek bilmeyen şiddet. Kanallar, dizi projelerinde sürekli şiddet unsurlarını, mafyayı, silahlı çeteleri, işkence sahnelerini öne çıkarıyor.