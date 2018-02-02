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RTÜK ve Diyanet'e 'Adnan Oktar' şikayeti yağıyor!

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programları için vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK'ü şikayet yağmuruna tuttu

02 Şubat 2018, Cuma 14:12
RTÜK ve Diyanet'e 'Adnan Oktar' şikayeti yağıyor!
Adnan Oktar'ın  "İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlar yaptığını, Türk halkının ahlaki,  İslami değerlerini aşırı derecede bozduğunu" belirten vatandaşlar, bu yayınların  durdurulması talebinde bulundu.  Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşlardan  gelen şikayetleri ilettiği RTÜK, Oktar'ın program yaptığı kanal ile ilgili inceleme yürütüyor.

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği  programları için Diyanet İşleri Başkanlığına vatandaşlardan çok sayıda şikayet  iletildi. Diyanet, vatandaşların İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlarla  ilgili şikayetlerini Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) aktardı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, A9 kanalı ve internet  üzerinden yaptığı yayınların içeriği nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan  Adnan Oktar ile ilgili gerek RTÜK gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi  (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden iletilen şikayetler,  Diyanet İşleri Başkanlığına da uzandı.

Son dönemde vatandaşlardan Oktar'ın yaptığı yayınlara ilişkin Diyanet  İşleri Başkanlığına gelen şikayetlerde, tepki çeken yayınların durdurulması  istendi.

Vatandaşların, şikayetlerinde, genel olarak Adnan Oktar'ın İslam  dinini ve toplumu rencide edici yayınlar yaptığı, Türk halkının ahlaki, İslami  değerlerini aşırı derecede bozduğunu belirterek, topluma açık bir şekilde yapılan  bu yayınların durdurulmasını talep ettiği öğrenildi.

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"DENGESİ BOZULMUŞ BİR İNSAN"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir süre önce gazete ve  televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Oktar'a  yönelik tepkisini dile getirmişti.

Erbaş, gazetecilerin Oktar'la ilgili soruları üzerine şu  değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Bu kişi vaktiyle Yahudilik, masonluk kitabını hazırlayan bir grubun  başındaydı. O kişi şimdi kendisi mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi  herhalde bozulmuş. Yahudi ve masonlara hakaretten ceza aldı, şimdi öyle.  Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. Ben çok iyi  biliyorum, Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü  olarak kendisini söylüyor. Yani dengesi bozulmuş bir insan.

Biz bunun doğru olmadığını her vesileyle söylüyoruz ama o televizyonu  kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki. Yetki kimdeyse onun  kapatması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 'inşallahlar, maşallahlar'  havada uçuşuyor, işte dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun.  Böyle bir şey olabilir mi?"

RTÜK'E YÜZLERCE ŞİKAYET

Oktar ile ilgili şikayetlerin en yoğun iletildiği kurumlardan biri  olan RTÜK'e de son 2,5 aylık dönemde 444 şikayet ulaşmıştı.

Üst Kurul uzmanlarının Oktar'ın yayınlarına yönelik yaptığı  incelemelerde, tepki çeken yayınların TV kanalı üzerinden değil, internete özel  içerikle üretilerek YouTube ve sosyal medya üzerinden "A9" logosu kullanılarak  yayınlandığı belirlenmişti.

Edinilen bilgiye göre, halihazırda internet ortamına yönelik  denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK, gelen şikayetleri dikkate alarak Oktar'ın  kanalıyla ilgili titiz bir inceleme süreci yürütüyor.

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