Ruanda'da toprak kaymasında 200 kişi can verdi

Ruanda’da yıl boyunca yaşanan toprak kaymasında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Ruanda'da toprak kaymasında 200 kişi can verdi
Doğu Afrika ülkesi Ruanda’nın kuzey ve batı kesiminde bu hafta boyunca yaşanan ve sağanak yağışların tetiklediği toprak kaymalarında 18 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Ruanda Afet Yönetimi Bakanlığı temsilcisi Philippe Habinshuti tarafından yapılan açıklamada, yılın başından bu yana yaşanan toprak kaymalarında ölü sayısının 200’e yükseldiğini açıkladı. Habinshuti, bu yılın diğer yıllardan çok daha kötü geçtiğini, bunun oldukça “korkutucu” olduğunu söyledi. 

Ruanda İçişleri Bakanı Francis Kaboneka, geçen hafta yüksek riskli bölgelerde yaşayanların bölgeyi terk etmesi konusunda uyarıldığını belirtti. 

Bölgedeki ülkelerden Kenya, Somali ve Uganda'da da şiddetli yağışlar ve taşkınlar yaşandığı öğrenildi. 

DHA


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