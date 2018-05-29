Rubülhali Çölü aşırı yağış sonrası sular altında kaldı

Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen'in kuzeydoğusunda bulunan, yaklaşık 693 bin kilometre kare büyüklükteki çöl, son yağan şiddetli yağmurdan sonra adeta bir denize dönüştü.

Çölün rengi suya karışınca enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Bölgede yaşayan halk, yağış sonrası zor anlar yaşadı.

"ARAÇLAR YOLDA KALDI"

Çölden geçmek isteyen araçlar yolda kaldı. Olay sonrası ölen ya da yaralanan olup olmadığıysa henüz bilinmiyor.