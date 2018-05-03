Rudolph Giuliani: Stormy Daniels'a susması için 130 bin doları Donald Trump ödedi



DANIELS'IN AVUKATI: SUÇA ORTAK OLDU

Can Hakman

daha önce, avukatı'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen öncea ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.Giuliani ise bu paranın başkanlık kampanyası fonlarından ödenmediğini açıkladı.Giuliani neden böyle bir açıklama yaptı?Kısa süre önce Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Fox News'da katıldığı bir programda, ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını ve birkaç aylık bir süreye yayıldığını söyledi.Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu söyledi.Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalıların öfkeli olması gerektiğini" söyledi:"Biz aylar önceden bunun böyle olacağını tahmin etmiştik. Amerikan halkına yalan söylediler. Donald Trump da bu suça ortak oldu. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım."BBC Türkçe