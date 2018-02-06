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Ruhani'den Afrin operasyonuna tepki

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK-YPG karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı harekâtını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İsteğimiz bu operasyonun bir an önce son bulmasıdır" dedi.

Ruhani'den Afrin operasyonuna tepki
Yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında konuşan Ruhani, Afrin harekâtına ilişkin sorulan soruya,  "Her ülke karşı ülke devletinin izni olmadan başkasının topraklarına girerse biz prensip olarak bunu kabul etmeyiz " dedi ve şöyle konuştu:

Bölge konularında Rusya ve Türkiye'yle çok iyi ilişkilerimiz var.

Fakat bir ordunun başka bir ülkenin topraklarına girmesi, karşı ülke devletinin izni ve halkının isteği ile yapılması bizim ilkesel tutumumuzdur.

Eğer bir halk istemiyorsa ve devleti de izin vermiyorsa biz prensip olarak bunu doğru bulmayız.

İsteğimiz bu operasyonun bir an önce son bulmasıdır, çünkü burada hem Türk kardeşlerimiz hayatını kaybetmiş oluyor, hem karşı taraftan ve Kürtlerden ölenler oluyor.

Bu operasyonun bir faydası olmayacak.

Bu tutumumuz tüm ülkeler için geçerlidir.

Suriye'de ABD'nin varlığını da kınıyoruz; elbette, ABD'nin bölgede farklı hedefleri var ve Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

Her ülke karşı ülke devletin izni olmadan başkasının topraklarına girerse biz prensip olarak bunu kabul etmeyiz ancak buna rağmen İran-Türkiye-Rusya ilişkileri iyi düzeyde devam edecek.

Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik son aylarda İran-Türkiye-Rusya arasında çok iyi ilişkilerin kurulduğunu da söyledi ve ekledi:

Bugün Sayın Putin'le telefon görüşmesi yaptık; kendisi, bölge ve Suriye için tekrar üçlü liderler zirvesinin yakın gelecekte yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

İran olarak Suriye ve bölge sorunlarının çözümü için üç ülkenin işbirliğini değerli ve önemli buluyoruz ve bu süreci devam ettireceğiz.


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