Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir devam eden kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuştu

31 Aralık 2017, Pazar 23:43
Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu
Ruhani, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti’ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" dedi.

TRUMP'A CEVAP VERDİ


ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına karşılık Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" diye konuştu.

(İHA)

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