Halk TV'de de programlar yapan gazeteci, yazar Ruhat Mengi, İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve genel idare kurulu üyeliğinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu. Mengi, yaptığı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime, halkıma karşı sadakatsizlık olacaktı." dedi.

Bu gelişmenin ardından Ruhat Mengi hakkındaki bilgiler merak edildi.

RUHAT MENGİ KİMDİR?

Ruhat Mengi, Ankara’da doğmuştur. Ortaokul ve liseyi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde bitirdi. Ruhat Mengi, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde eğitim görürken, son yılında yurtdışına İngiltere Machester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Bölümü’ne geçti ve eğitimini 1978’de burada tamamladı. Stajını İngiltere’de Sitting bourne Shell Araştırma Merkezi’nde yapan Ruhat Mengi, Türkiye’ye döndükten sonra da Türkiye Petrolleri Araştırma Merkezi’nde bir süre mühendis olarak çalıştı.

Gazetecilik mesleğine Günaydın gazetesinde moda yazıları yazarak başladı. Aynı zamanda televizyonda da tartışma ve haber içerikli programlar sundu. 1989 yılı Ocak ayında Sabah Gazetesi’ne geçti. 2002 yılında Sabah Gazetesi’nden ayrılarak Vatan Gazetesi’ni kuran “Bağımsız Gazeteciler Grubu” arasında yer aldı.

Star TV’de, kendisinin hazırlayıp sunduğu “Her Açıdan” isimli haber programını yaptı. Vatan Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yaptı.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket sonuçlarına göre verilen ve 2010 yılında altıncısı düzenlenen İletişim Ödülleri’nde Ruhat Mengi’yle Her Açıdan isimli programı ile 2013 yılında da aynı Üniversitede “En İyi Gündem Programı” ödülüne layik görülmüştür

Ruhat Ünaldı, ilk evliliğini iş adamı Ahmet Biliktan ile yaptı. İki kızı oldu. Boşandılar. Ruhat Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Güngör Mengi ile ikinci evliliğini yapmıştır.