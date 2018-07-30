Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Juventus’la oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda 4-2 kaybedilen karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyleyen Vitoria, “Güçlü rakiplerle oynuyoruz. Oyuncularımın hem bireysel hem de takım halinde sergiledikleri performanstan memnunum. Gelişmeye devam ediyoruz. Böyle güçlü rakiplere karşı mücadele etmek hiç kolay değil.” ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, “Hazırlık maçları ve antrenmanlardaki performanslardan sonra, kafamda bir kadro oluşturdum. Ancak bunu konuşmak için henüz erken. Fenerbahçe ile 7 Ağustos’ta oynayacağız. Daha önümüzde zaman var. O güne kadar tam anlamıyla hazır hale geleceğimize inanıyorum” dedi.

Juventus maçında frikikten güzel bir gol atan sol bek Grimaldo ise, “Oynadığımız maçlarda gösterdik ki Fenerbahçe’ye karşı hazırız” diye konuştu.