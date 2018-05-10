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Rukiye Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Rukiye Yıldırım, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. İBB Sporcusu Deniz Dağdelen de şampiyonada bronz madalya kazandı
 

10 Mayıs 2018, Perşembe 21:57
Rukiye Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu!
Rusya’nın Kazan kentindeki Ak Bars Dövüş Sanatları Sarayı’nda başlayan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde, Türkiye bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Madalyaların her ikisi de İBB sporcularından geldi.


FİNALDE HOLLANDALI RAKİBİ İLE KARŞILAŞTI


Kadınlar 46 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Rukiye Yıldırım, finalde Hollandalı rakibi Dina Pouryounes ile karşılaştı. Rakibini 28-10 mağlup eden İBB sporcusu, altın madalyaya ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu.


DENİZ DAĞDELEN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU


Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 kiloda yarışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Deniz Dağdelen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.  
 


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