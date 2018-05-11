Rukiye Yıldırım'dan altın madalya
Rukiye Yıldırım, 8 yılın ardından yeniden Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Milli tekvandocumuz, Avrupa Şampiyonası’nda 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ
Günün diğer madalyası erkeklerde geldi. 54 kiloda Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.
Ruhat Akalın (46) çeyrek finalde, dünya şampiyonu olan Zeliha Ağrıs (49) ikinci turda, Merve Dinçel (49) çeyrek finalde, Emircan Turan da (58) ikinci turda şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.