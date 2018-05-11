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Rukiye Yıldırım'dan altın madalya

Rukiye Yıldırım, 8 yılın ardından yeniden Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Milli tekvandocumuz, Avrupa Şampiyonası’nda 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Rukiye Yıldırım'dan altın madalya
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarındaki en başarılı branşlarından biri olan, tekvandoda, Avrupa Şampiyonası heyecanı başladı. Sırbistan’ın evsahipliği yaptığı organizasyonda Milli Takımımız açılışı 2 madalya alarak yaptı. 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım 8 yılın ardından yeniden zirveye çıktı. En son 2010’da Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz, kariyerinde ikinci kez altın, toplamda ise 4. kez (2011-Bronz,2016- Bronz) Avrupa kürsüsünde kendine yer buldu. Yıldırım finalde Hollandalı rakibi Dina Pouryounes’i 28-10 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
 

DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ


Günün diğer madalyası erkeklerde geldi. 54 kiloda Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.

Ruhat Akalın (46) çeyrek finalde, dünya şampiyonu olan Zeliha Ağrıs (49) ikinci turda, Merve Dinçel (49) çeyrek finalde, Emircan Turan da (58) ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.


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