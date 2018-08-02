Bakan Çeler, Kuzey Kıbrıs'taki yüksek uçak fiyatlarından yakındı. Türk kesimindeki birçok insan gibi kendisinin de Kıbrıs'taki havalimanlarını kullandığını belirten Çeler, "Bu konuda herhangi bir gizlim saklım olsa zaten sosyal medyada fotoğraf paylaşmazdım" dedi.

Çeler, şunları söyledi:

'GİZLİM SAKLIM OLSA PAYLAŞMAZDIM'

"Her şeyden önce şunu söylemek lazım ki Kıbrıs Türk Halkı'nın büyük bir kısmı gibi ben de özellikle Kuzey Kıbrıs'taki uçak fiyatlarındaki fahiş fiyatlar sebebiyle çoğu zaman ekonomik olarak daha uygun olduğu için Güney Kıbrıs'taki hava alanlarını kullanıyorum. Bu konuda herhangi bir gizlim saklım olsa zaten sosyal medyada fotoğraf paylaşmazdım. Bakan olmasaydım da yine aynı havalimanını kullanacaktım. Sırf Bakan oldum diye de 'dostlar alışverişte görsün' misali gidip daha pahalıya uçmam. Nasıl ki daha ekonomik olduğu için Güney Kıbrıs'tan Kuzeye geçip benzin alan Kıbrıslı Rumlar'a kendi devletleri tarafından yapılan akıl dışı benzin denetimi uygulaması AB üyesi olan Güney Kıbrıs Yönetimini komik duruma düşürmüştür, bizim de kendi insanımızdan bile bile kazıklanmasını beklememiz aynı ölçüde tuhaf bir durumdur."

Sputnik Türkiye