Rumlar’dan ’Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız’ tehdidi

Kıbrıs Rum Kesimi Başkanlar Konseyi, Akdeniz’de devam eden doğalgaz krizi ile ilgili olarak 'sert önlemler' alınması için çalışma başlattı

22 Şubat 2018, Perşembe 15:41
Rumlar’dan ’Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız’ tehdidi
Kıbrıs Rum Kesimi Başkanlar Konseyi’nin salı günü yapılan toplantısında, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına karşı bir dizi önlemlere başvurulması ve hareket tarzlarının geliştirilmesi ele alındı.

Rum Politis gazetesine göre önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin ’Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportlarının iptali de yer alıyor.
 

RUM BASINI: BU ÖNERİLER TEPKİ ÇEKTİ


Sınır kapılarının kapatılması ve pasaportların iptali yönündeki önerileri ’aşırı’ söylemler olarak değerlendiren gazete, "Bu öneriler bazı partilerin tepkisini çekti" diye yazdı.

Toplantı sonrasında Türkiye’nin kınandığını kaydeden gazete, Rum lider Anastasiadis’in, kendisine yönelik baskılar artarsa, bu önerileri son müzakere kozu olarak kullanacağını" belirtti.

Brüksel’de yarın yapılacak görüşmeler öncesinde Anastasiadis’in, yönetim olarak almayı düşündüğü önlemler şunlar:

- Güvenlik Konseyi´ne başvuru

- Avrupa Birliği kurumlarına başvuru

- Türkiye-AB Gümrük Birliği´nin yükseltilmesine ilişkin her türlü görüşmenin Kıbrıs Rum tarafınca dondurulması

Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı

Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı
14 yaşındaki çocuk doktorların gözü önünde 'yumurtladı'

14 yaşındaki çocuk doktorların gözü önünde 'yumurtladı'
Binlerce kişi o anı bekledi

Binlerce kişi o anı bekledi
Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi

Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi
Hırvatistan'da nüfus azalmaya devam ediyor

Hırvatistan'da nüfus azalmaya devam ediyor
Air France çalışanları grevde

Air France çalışanları grevde
Diriliş Ertuğrul'u izleyen Amerikalının güldüren yorumları

Diriliş Ertuğrul'u izleyen Amerikalının güldüren yorumları
Son dakika! Amerika'nın Michigan eyaletinde OHAL ilan edildi

Son dakika! Amerika'nın Michigan eyaletinde OHAL ilan edildi
Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü

Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü
2018’in en önemli teknolojik gelişmeleri

2018’in en önemli teknolojik gelişmeleri
Çin'in Bahar Bayramı'nda rekor gelir

Çin'in Bahar Bayramı'nda rekor gelir