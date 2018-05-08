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Rumlara belge götürürken yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) emekli gümrük memuru C.A. (60), askeri ve sivil gümrük bilgilerinin yer aldığı belgeleri Güney Kıbrıs'a götürürken yakalandı.

Rumlara belge götürürken yakalandı
KKTC polisi, bir ihbar üzerine emekli gümrük memuru C.A.'yı takibe aldı. C.A., aracıyla Güney Kıbrıs tarafına geçerken yakalandı. Araçta yapılan aramada, Gazimağusa Limanı'na ait gemi giriş-çıkış, trafik ve rota bilgilerini içeren belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülürken evinde de arama yapıldı. Evde bulunan 4 bilgisayar ve USB belleklere el konuldu.

RUMLARA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ


Şüphelinin aracında bulunan belgelerin 2017-2018 tarihlerine ait gemi rota ve hareketleri kayıtlarını içerdiği belirlendi. C.A.'nın, bu belgelerle birlikte askeri ve sivil gümrük belgelerini Rumlara götürdüğü öğrenildi.
Emniyette ifadesi alınan C.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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