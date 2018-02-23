Rumlardan küstah Türkiye çağrısı: Türkiye Akdeniz'den çekilsin

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta yeniden müzakerelere başlamak için Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarının son bulması koşulunu getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup gönderen Anastasiadis, Türkiye'nin Akdeniz'deki eylemlerini 'yasadışı' olarak değerlendirdi

23 Şubat 2018, Cuma 14:14
Rumlardan küstah Türkiye çağrısı: Türkiye Akdeniz'den çekilsin
Türkiye'nin Akdeniz'deki faliyetlerinin durdurulması için Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerinden yardım isteyen Rum Lider Anastasiadis, 'Türkiye'nin, Rumların deniz bölgesindeki haklarını çiğnediğini' öne sürdü. Türkiye'nin bu tutumundan vazgeçmesini, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasının ön koşulu olduğunu belirten Anastasiadis, 'Müzakere sürecinin ancak karşı tarafın da iyi niyetli olması halinde sürebileceğini' savundu.

TÜRKİYE'Yİ PROTESTO ETTİLER!

Rum lider mektubunda şöyle devam etti: "Türkiye’nin Kıbrıs’ın tüm deniz bölgesindeki yasadışı faaliyetleri ve kışkırtmaları sonlandırması ve Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin enerji araştırmalarının engellenmeden sürmesi, müzakerelerin devamı için ön koşuldur." Anastasiadis’in mektubunda; münhasır ekonomik bölge yerine 'deniz bölgesi' ifadesini kullanmasının sebebinin de bu ifadenin 'her şeyi kapsaması' olduğu belirtildi. Rumların BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornilios Korniliu de Türkiye'nin tutumlarını protesto etti.

DHA


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