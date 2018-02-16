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Runatolia Maratonu'nda koşarak Cerebral Palsy'li çocuklara umut olun

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Adım Adım platformu dahilinde 4 Mart Pazar günü gerçekleşecek Runatolia Maratonuna Cerebral Palsy’li çocuklara destek vermek için katılıyor. Maraton kayıtları 28 Şubat Çarşamba günü sona erecek

16 Şubat 2018, Cuma 15:09
Runatolia Maratonu'nda koşarak Cerebral Palsy'li çocuklara umut olun
Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda geniş kapsamlı çalışmalarda bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı “Adımlarıma Destek Ol” çağrısıyla Cerebral Palsy’li çocuklar için herkesi Runatolia Maratonunda koşmaya davet ediyor.

Kayıt İçin Son Gün 28 Şubat

Runatolia Maratonu kapsamında Cerebral Palsy’li çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine erişmelerine destek olmak için 28 Şubat’a kadar runatolia.com adresine girerek kaydınızı yaptırın ve ardından ipk.adimadim.org’a girerek ücretsiz kampanya profilinizi oluşturun. İPK’da “Adımlarıma Destek Ol Projesi” için koşacağınızı seçin ve siz de Cerebral Palsy’li çocukların destekçileri olun. Bağış kampanyaları 19 Şubat’ta başlayacak ve 18 Mart’ta sona erecektir.


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