Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri

Uluslararası Rus Akrobasi Grubu ve Mauglie Çocukları, dün ilk kez İstanbullularla bir araya geldi. 7'den 70'e çok sayıda kişinin izlediği gösteride, 2 saat boyunca heyecan bir an olsun dinmedi

Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri
TİM Show Center, dün akşam ilk kez İstanbul'a gelen Uluslararası Rus Akrobasi Grubu'na kapılarını açtı. Gösteriyi izlemeye gelen büyük-küçük çok sayıda kişi 2 saat boyunca hem eğlendi hem güldü hem de heyecanlandı.

Seyirciler, ilk andan itibaren nefes kesen bir görsel şova tanık oldu. Akrobatların yürekleri ağızlara getiren hareketleriyle başlayan gösteri, sahneye gelen palyaço Bo'nun türlü numaralarıyla devam etti. Seyircileri de yer yer gösterinin bir parçası haline getiren palyaço, küçükler tarafından yoğun ilgi gördü.

‘Kemiği olmayan kızlar' olarak anılan Avatar Kızlar da olağanüstü hareketleriyle görenleri şaşırttı. Asadullin Grubu, tahteravalli ve Rus barı üzerinde metrelerce yükseklere sıçrayarak korkusuzca gerçekleştirdikleri numaralarla yürekleri ağızlara getirdi.



Trapezciler ve bisiklet akrobatları da sirk sanatının en iyi numaralarından sundu.

Ülkenin birçok yerinden akrobatların aralarında bulunduğu 56 kişilik ekibin gerçekleştirdiği gösteride kullanılan müzik ve kıyafetlerle de Rusya'nın çok kültürlülüğünü görmek de mümkündü.

Gösterinin sonunda sahne alan Mauglie Çocukları da ilgi ile karşılandı. Mauglie Çocukları, renk renk kıyafetleri, danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi

Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi
Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı

Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı
Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi

Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi
Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek

Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek
Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak

Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak
Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!

Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!
Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu

Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu
Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!

Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!
Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!

Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!
Rüyalarınıza girecek 20 bilimkurgu filmini Kerem Akça seçti

Rüyalarınıza girecek 20 bilimkurgu filmini Kerem Akça seçti