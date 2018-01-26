Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri

Nazlı Erdol

, dün akşam ilk kez'a gelen Uluslararası Rus Akrobasi Grubu'na kapılarını açtı. Gösteriyi izlemeye gelen büyük-küçük çok sayıda kişi 2 saat boyunca hem eğlendi hem güldü hem de heyecanlandı.Seyirciler, ilk andan itibaren nefes kesen bir görsel şova tanık oldu. Akrobatların yürekleri ağızlara getiren hareketleriyle başlayan gösteri, sahneye gelen palyaço Bo'nun türlü numaralarıyla devam etti. Seyircileri de yer yer gösterinin bir parçası haline getiren palyaço, küçükler tarafından yoğun ilgi gördü.‘Kemiği olmayan kızlar' olarak anılan Avatar Kızlar da olağanüstü hareketleriyle görenleri şaşırttı. Asadullin Grubu, tahteravalli ve Rus barı üzerinde metrelerce yükseklere sıçrayarak korkusuzca gerçekleştirdikleri numaralarla yürekleri ağızlara getirdi.Trapezciler ve bisiklet akrobatları da sirk sanatının en iyi numaralarından sundu.Ülkenin birçok yerinden akrobatların aralarında bulunduğu 56 kişilik ekibin gerçekleştirdiği gösteride kullanılan müzik ve kıyafetlerle de'nın çok kültürlülüğünü görmek de mümkündü.Gösterinin sonunda sahne alanda ilgi ile karşılandı., renk renk kıyafetleri, danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.