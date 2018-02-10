Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı

BAŞARILI OLANLAR ULUSLARARASI YARIŞACAK

Mine Bozkurt

Abhazya’da bulunan Rus askeri üssündeki askerler, 2018 yılının ilk atış yarışmasını gerçekleştirdi. Bu yıl gerçekleşen yarışmada diğer yıllardan farklı olarak hedef noktalarına canlı atışlar gerçekleştirildi.En yetenekli askerler arasında gerçekleşen tatbikatta, Kamaz araçlarla roketleme, tank savar atışları, bombalar, obüsler ve uzun kalibreli silahlar kullanıldı.Yarışmada askerler sadece pusula, dürbün ve telsiz iletişim araçları kullanabildi.Tsabal köyündeki dağlık bölgede yapılan atışlar 500 metre ile 7 kilometre menzillerinde gerçekleşti.Rusya’nın Güney Askeri Birliği Basın servisinden yapılan bilgilendirilmeye göre, yarışmalarda en iyi dereceli hedefleri tutturan ilk 3 asker, Rusya Federasyonu ordusunu temsilen uluslararası askeri yarışmalarda görev alacak. Bu nedenle askeri yarışma askerler arasında da büyük önem taşıyor.Yapılan yarışmalarda bölgede güvenlik önlemlerinin alındığı da basın servisi tarafından bildirildi.