Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı

Abhazya’da bulunan Rus askeri üssünde askerler, başkent Sohum’a bağlı Tsabal köyünde hedef vurma yarışması düzenledi. Gerçek füze ve silahların kullanıldığı yarışmada askerler hedefi daha iyi vurabilmek için yarıştı

Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı
Abhazya’da bulunan Rus askeri üssündeki askerler, 2018 yılının ilk atış yarışmasını gerçekleştirdi. Bu yıl gerçekleşen yarışmada diğer yıllardan farklı olarak hedef noktalarına canlı atışlar gerçekleştirildi.

En yetenekli askerler arasında gerçekleşen tatbikatta, Kamaz araçlarla roketleme, tank savar atışları, bombalar, obüsler ve uzun kalibreli silahlar kullanıldı.


Yarışmada askerler sadece pusula, dürbün ve telsiz iletişim araçları kullanabildi.

Tsabal köyündeki dağlık bölgede yapılan atışlar 500 metre ile 7 kilometre menzillerinde gerçekleşti.

BAŞARILI OLANLAR ULUSLARARASI YARIŞACAK


Rusya’nın Güney Askeri Birliği Basın servisinden yapılan bilgilendirilmeye göre, yarışmalarda en iyi dereceli hedefleri tutturan ilk 3 asker, Rusya Federasyonu ordusunu temsilen uluslararası askeri yarışmalarda görev alacak. Bu nedenle askeri yarışma askerler arasında da büyük önem taşıyor.

Yapılan yarışmalarda bölgede güvenlik önlemlerinin alındığı da basın servisi tarafından bildirildi.


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