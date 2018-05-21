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Rus Bakan Konovalov: Kripto para birimleri mülk olarak tanımlanmalı

Rusya Adalet Bakanı Alexander Konovalov, kripto para birimlerinin “diğer mülk” kategorisi adı altında tanımlanmaları gerektiğini söyledi.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 10:55
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Rusya Adalet Bakanı Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının kripto para birimleri konusunda “birleşmiş bir fikirde” buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

KonovalOv, “Eğer dijital para birimleri bir mülk olarak tanımlanmazsa, söz konusu birimlerin hırsızlığı da bir suç olarak görülemez” dedi.

Devlet Duması’na kripto para birimlerinin mülk olarak sayılmasına ilişkin iki yasa tasarısı sunduklarını belirten Konovalov, “Kripto para birimleri geliştikçe ek düzenleme de gerekecektir. Önemli olan bütün bunların finansal piramitler altında büyümesini önlemektir” diye ekledi.

DHA

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