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Rus basını: Amerika 40 Rus askerini öldürdü!

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Deyrizor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda, Rus yapımı tankların hedef alındığı ve yaklaşık 40 Rus askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İddilar büyük yankı uyandırdı ve Rusya'da jet bir şekilde yalanlama geçildi

14 Şubat 2018, Çarşamba 12:02
Rus basını: Amerika 40 Rus askerini öldürdü!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği açık bir şekilde görüntülere yansıyor. Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.
 

ESAD YANLISI MİLİSLER SALDIRMIŞTI


Terör örgütü PKK'nın isim değiştirmiş hali olan SDG’nin DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, kısa süre önce buradaki bir SDG karargâhına saldırdı. Aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı.

ABD ve SDG, havadan ve karadan milislere saldırı düzenlemiş,. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.


 

RUS WAGNER'LER SURİYE'DE


Wagner, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi. İlk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner birlikleri, daha sonra Suriye'deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında katıldı.
 

KAYIPLARI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR


Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak ve paralı asker çalıştırmak yasak. Rusya da Wagner güçlerinin varlığını resmi olarak kabul etmiyor. Wagner birimi altında ölenlerin ailelerine bazen haftalar bazen de aylar boyunca haber verilmediği oluyor. Wagner savaşçılarının ölümü resmi olarak duyurulmadığı için Rusya, Suriye'deki askeri kayıplarını daha düşük göstermiş oluyor. Rusya'nın Wagner şirketi, ABD'nin Irak savaşında kullandığı ve yaptığı katliamlarla hatırlanan özel güvenlik şirketi Blackwater'ı hatırlatıyor.
 

4 BİN DOLAR MAAŞ


Wagner paralı askerlerine aylık 4 bin dolar (15 bin TL'nin üzerinde) maaş ödeniyor. Ölen askerlerin ailelerine ise rütbelerine göre 22 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) ile 52 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) arasında farklı tutarlarda tazminat ödemesi yapılıyor.
 

İDDİALAR YARALANDI
 

Rus Dışişleri'nden 'Koalisyonun Suriye'deki saldırısında Ruslar öldü' iddiası hakkında açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, basında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat’ta Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanda 'onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü' yönündeki iddiaları yalanladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere konuşan bir kaynak "Bloomberg ve diğer basın kuruluşları tarafından yayılan Suriye’de onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü yönündeki iddialar klasik bir dezenformasyon" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon 7 Şubat’ta Fırat Nehri’nin doğusunda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) mevzilerine saldıran hükümet güçlerine karşı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Basında da ABD’li bir yetkili kaynak gösterilerek saldırılarda bu güçlerden en az 100 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bazı basın kuruluşları da saldırılarda çok sayıda paralı Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.


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