Rus bilim insanları maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu

Nazlı Erdol

Geleneksel yöntemlerle bir maddenin kimyasal içeriğini analiz etmek için standart numune hazırlığı gibi yorucu bir çalışma gerektiriyor. Ancak MEPhI'den bilim insanları, maddelerin element içeriğini standart numuneler olmadan, doğrudan tespit etmeyi sağlayan kütle spektometresi kullanım yöntemi önerdi.Araştırmanın sonuçları ‘'de (yayınlandı.Sputnik'in aktardığına göre; tıptan kriminalistiğe birçok alanda yararlanılabilecek bu aygıt havalimanları ve tren istasyonlarından sokulan bagajlardaki nesnelerin içeriğini tespit etmede kullanılabilir. Aygıttan çevresel durumlarda da yararlanabilir.MEPhI'den bilim insanlarının geliştirdiği yöntemle element içeriği hem daha hızlı hem de daha az maliyetle belirlenebilecek. Bu sayede ayrıca mevcut lazerli kütle spektometrelerinin bir üst seviyedeki yeni versiyonları geliştirilebilir.