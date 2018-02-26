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Rus bilim insanları maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, standart numuneler olmadan maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu. Yeni yöntemle, element içeriği hem daha hızlı hem de daha az maliyetle ölçülebilecek

Rus bilim insanları maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu
Geleneksel yöntemlerle bir maddenin kimyasal içeriğini analiz etmek için standart numune hazırlığı gibi yorucu bir çalışma gerektiriyor. Ancak MEPhI'den bilim insanları, maddelerin element içeriğini standart numuneler olmadan, doğrudan tespit etmeyi sağlayan kütle spektometresi kullanım yöntemi önerdi.

Araştırmanın sonuçları ‘European Journal of Mass Spectrometry'de (Avrupa Kütle Spektometresi Dergisi) yayınlandı.

Sputnik'in aktardığına göre; tıptan kriminalistiğe birçok alanda yararlanılabilecek bu aygıt havalimanları ve tren istasyonlarından sokulan bagajlardaki nesnelerin içeriğini tespit etmede kullanılabilir. Aygıttan çevresel durumlarda da yararlanabilir.

MEPhI'den bilim insanlarının geliştirdiği yöntemle element içeriği hem daha hızlı hem de daha az maliyetle belirlenebilecek. Bu sayede ayrıca mevcut lazerli kütle spektometrelerinin bir üst seviyedeki yeni versiyonları geliştirilebilir.


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