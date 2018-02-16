Rus futbolcu Stanislav Manaye burnunu parayla sildi

'İHTİYACI OLANA VEREBİLİRDİM AMA...'

'SAĞLAM BİR TOKADI HAK EDİYOR'

Mine Bozkurt

Rus futbolcu Stanislav Manayev uçak yolculuğu sırasında 330 TL değerindeki parayla burnunu sildi. Bu görüntülerihesabında paylaşan 19 yaşındaki sporcu büyük tepki gördü.Videoda FC Chertanovo Moskova forması giyen Manayev, “Bu parayı ihtiyacı olan kişilere verebilirdim ama vermeyeceğim çünkü burnum çok akıyor” dedikten sonra parayla burnunu sildiği görülüyür.Sosyal medyada büyük öfkeye sebep olan videonun ardındanbir açıklama yaptı.“Hiç şüphe yok ki söz konusu video bu oyuncunun düşük eğitim düzeyini gösteriyor. Eminim ki bu ona bir ders olacaktır.” dedi.Rusya Dünya Kupası Organizasyon Komitesi’nin lideri Alexei Sorokin de sözünü sakınmadı. “Manayev’in sağlam bir tokadı” hak ettiğini söyleyen Sorokin, Rus Milli Takımı’nda benzer tavırların bulunmadığının altını çizdi.Tepkilerin ardından Manayev sözkonusu videoyu sildi.