Rus gazeteci Arkady Babchenko Ukrayna’da öldürüldü
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus gazeteci Arkady Babchenko’un Kiev’de vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya vatandaşı, gazeteci Arkady Babchenko’un Başkent Kiev’de sırtından vurularak öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, “Katil, Babchenko’u apartmanın merdivenlerinde bekledi. Babchenko kendi dairesinin önüne gelip kapısını açmaya çalıştığı anda, katil Babchenko’yu sırtından defalarca vurdu” ifadeleri yer aldı.
Gazetecinin karısının eve geldiğinde eşinin cesedi ile karşılaşıp polisi araması üzerine, olay hakkında soruşturma başlatıldı.
İHA