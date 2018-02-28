Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı

'Rus APT28' isimli hacker grubu, Almanya’nın kalbi sayılan kurumlara siber saldırıda bulundu

Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı
Alman Haber Ajansı DPA’nin haberine göre, 'Rus APT28' adlı hacker grubu yüksek güvenlikli olarak kabul edilen Federal Hükümet başta olma üzere Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın sistemine saldırıda bulundu.


KORSANLARIN ARKASINDA RUSYA OLABİLİR


Saldırıların uzun zamandır devam ettiği belirtilen haberde, 2015 yılında Federal Meclisin bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği, son saldırıyla birlikte 'Rus APT28' korsanlarının arkasında Rus devlet kurumlarının olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

İHA


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