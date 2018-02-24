Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında

'RUSYA TEST AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLERİ SURİYE'DE DENİYOR'

Senim Tanay

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söyledi.Sputnik'in haberine göre Su-57’lerin Suriye’nin semalarındaki varlıklarının, ABD’nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine ekledi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gerçekten de test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti. Andrey Frolov, Rus hava kuvvetlerinin ‘gerçek bir deneyime’ sahip olmasının yanında bunun Rus ürünleri için ayrıca iyi bir reklam olduğunu kaydetti.Reklam hamlesinin öncelikle Hindistan’ı hedeflediğini belirten Andrey Frolov,ifadelerini kullandı.