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Rus kadın 5 gündür otobüs durağında yaşıyor

Rusya’dan Türkiye’ye gelen 46 yaşındaki Yuliya Oluşeva, 5 günden beri gece gündüz otobüs durağından yaşıyor. Yuliya’nın mahalle sakinlerinin yardım önerilerini geri çevirmesi üzerine Rusya’daki oğlu Antalya’ya çağrıldı. İddialara göre Yuliya, Aralık ayında Türkiye’ye gelmiş. Ancak vaat edilen işe alınmamış. Antalya'da tanıdığı kişi de onu sokakta bırakmış. Rusya’nın taşra kasabasından hayatında belki ilk defa yurt dışına çıkan kadın geçirdiği şoktan psikolojisinin bozulduğu tahmin ediliyor.

Rus kadın 5 gündür otobüs durağında yaşıyor
Antalya’nın Hurma mahallesi sakinlerinin anlattığına göre elinde valizle durağa gelen kadın herkes gibi beklemeye başladı.

Durağın yanındaki dükkanın sahibi camcı Ahmet Bey hava kararmaya başlayınca Rus kadının hâlâ otobüs beklediğini  fark etti. Yuliya’nın yanına giderek konuşmaya çalıştı. Ancak kadınnın ağzından tek bir laf alamadı. Bunun üzerine aynı semtte yaşayan Rus İgor Boldarev’den yardım istedi. Ancak kadın, İgor Boldarev’e de konuşmayı reddetti.

İlk geceyi durakta oturarak geçiren kadın ertesi gün de oturmaya devam etti. İkinci günün akşam saatlerinde İgor Boldarev göçmen bürosunu arayarak durumu izah ettikten sonra yardım istedi. Ancak otobüs durağına gelen ekip ortada işlenen bir suç bulunmadığı gerekçesiyle bir şey yapmadan gitti. Yuliya Oluşeva’nın ikinci geceyi de durakta geçirmesine göz yummayan camcı Ahmet Bey kadının geceyi geçirmesi için dükkanına aldı. Ertesi sabah durağa dönen kadın yine hiçbir zaman gelmeyecek otobüsü beklemeye devam etti. Üçüncü gece ise kadın dükkanda kalmayı de kabul etmedi. Bunun üzerine Ahmet bey şahsi otosunu durağın yanına park ederek kadının içinde kalmasına izin verdi.


RUSYA'DAKİ OĞLUNA ULAŞTI


Bu arada İgor Boldarev, kadının çantasında pasaportun kopyasını bularak Yuliya Oluşeva’nın Rusya’nın Udmurt Özerk Cumhuriyeti Sarapula kasabasından 22 Aralıkta Antalya’ya geldiğini ortaya çıkardı. Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Boldarev, kadının Rusya’daki oğlu Konstantin Oluşev’e ulaştı.



Antalya’da İgor Boldarev başta olmak üzere bölge sakinlerinin aralarında para toplayarak kadını Rusya’daki evine gönderme girişimi de sonuç vermedi. Psikolojik durumu dengesiz hal almaya başlayan kadın, yanına gelenlere durağı terk etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şimdi Hurma sakinleri kadının oğlu Konstantin’i annesini ikna etmek için Antalya’ya getirtmeye karar verdi. Yuliya Oluşeva için Rus Konsolosluk görevlileri de henüz devreye girmedi.


İŞE ALINMAMIŞ


İgor Boldarev, Hürriyet’e telefonda yaptığı açıklamada beşinci günün sonunda kadının bir parça güvenini sağladığını ve sır perdesini biraz araladığını söyledi. Yuliya, Aralık ayında Türkiye’ye gelmiş. Ancak vaat edilen işe alınmadığı gibi tanıdığı da ortadan kaybolarak kadını sokak ortasında bırakmış. Rusya’nın taşra kasabasından hayatında belki ilk defa yurt dışına çıkan kadın geçirdiği şoktan psikolojisinin bozulduğu tahmin ediliyor.

Antalya’nın Hurma mahallesi sakinleri Yuliya’yı ortalıkta sahipsiz bırakmak niyetinde değil. Çevredeki kadınlar duraktaki Rus misafire sabah öğlen akşam yemek getiriyor. Haftasonu kadının oğlu Antalya’ya ulaşınca annesini geri dönmeye ikna etmesi bekleniyor. 


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