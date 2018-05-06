Rus kozmonot uzaydan Ay'ın batışını yayınladı

Rus kozmonot ISS'de gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi

Rus kozmonot uzaydan Ay'ın batışını yayınladı
Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi. Oleg Artemev'in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım on binlerce kişi tarafından görüntülendi, binlerce beğeni aldı. 


İSTANBUL'UN GECE GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞTİ


 Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. 


 
Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.


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