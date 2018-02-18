'Rus müdahalesiyle' zaman harcayıp Florida saldırısının gözden kaçırılması kabul edilemez

Florida'da 17 kişinin öldürüldüğü okul saldırısıyla ilgili istihbaratı ihmal ettiği gerekçesiyle eleştirilen FBI'a bir eleştiri de Trump'tan geldi. Trump, FBI'ın Rusya soruşturmasıyla çok zaman harcadığını söyleyerek, kurumu 'asıl işine dönmeye' çağırdı

'Rus müdahalesiyle' zaman harcayıp Florida saldırısının gözden kaçırılması kabul edilemez
ABD'de son 6 yılın en ölümcül saldırısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Florida'da bir okula açtığı ateşle 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz'la ilgili, saldırıdan çok öncesine dayanan istihbari bilgilerin gözden kaçırıldığı iddia ediliyor. Eleştirilerin odağındaki FBI suçlamaları kısmen kabul ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

Florida'da okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarının gözden kaçırılmasının 'üzücü' olduğunu belirten Trump, "Bu kabul edilemez. FBI, Trump kampanyasına Rus müdahalesini ispatlamaya çok zaman harcıyor fakat herhangi bir müdahale yok. Asıl işinize dönün ve hepimizi gururlandırın" mesajını paylaştı.

Saldırgan Nikolas Cruz'un ırkçı bir gruba üye olduğu, girişeceği katliamla ilgili sosyal ağlarda bazı ipuçlarını paylaştığı fakat FBI'ın Cruz'la ilgili soruşturmayı nihayete erdirmediği öğrenilmişti.
 


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