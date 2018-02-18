'Rus müdahalesiyle' zaman harcayıp Florida saldırısının gözden kaçırılması kabul edilemez

Nazlı Erdol

'de son 6 yılın en ölümcül saldırısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.Florida'da bir okula açtığı ateşle 17 kişinin ölümüne neden olan'la ilgili, saldırıdan çok öncesine dayanan istihbari bilgilerin gözden kaçırıldığı iddia ediliyor. Eleştirilerin odağındakisuçlamaları kısmen kabul ederken,'tan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.'da okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarının gözden kaçırılmasının 'üzücü' olduğunu belirten Trump, "Bu kabul edilemez. FBI, Trump kampanyasına Rus müdahalesini ispatlamaya çok zaman harcıyor fakat herhangi bir müdahale yok. Asıl işinize dönün ve hepimizi gururlandırın" mesajını paylaştı.Saldırgan'un ırkçı bir gruba üye olduğu, girişeceği katliamla ilgili sosyal ağlarda bazı ipuçlarını paylaştığı fakat'ın Cruz'la ilgili soruşturmayı nihayete erdirmediği öğrenilmişti.