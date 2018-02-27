Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması

Yapılan açıklamada, '
Doğu Guta'daki muhalifler ateşkes sırasında yeni bir saldırı başlattı' denildi.
BM'DEN ATEŞKES KARARI
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti.
PUTIN'DEN TALİMAT
Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.
RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.
SALDIRILARDA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 14 Kasım 2017-24 Şubat 2018'de düzenlenen saldırılarda 1121 sivilin öldüğünü bildirdi.
Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak
BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı
Doğu Guta'da 103 günde 1121 sivil öldürüldü
Mehmet Nuri Turan