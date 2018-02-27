Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması

BM'DEN ATEŞKES KARARI

PUTIN'DEN TALİMAT

RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ

SALDIRILARDA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı

Doğu Guta'da 103 günde 1121 sivil öldürüldü

Mehmet Nuri Turan

Yapılan açıklamada,Doğu Guta'daki muhalifler ateşkes sırasında yeni bir saldırı başlattı' denildi.BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 14 Kasım 2017-24 Şubat 2018'de düzenlenen saldırılarda 1121 sivilin öldüğünü bildirdi.