Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması

Rus Ordusu'ndan Doğu Guta'daki ateşkesle ilgili bir son dakika açıklaması geldi

27 Şubat 2018, Salı 18:59
Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması
Yapılan açıklamada, 'Doğu Guta'daki muhalifler ateşkes sırasında yeni bir saldırı başlattı' denildi.

BM'DEN ATEŞKES KARARI


BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti.
 

PUTIN'DEN TALİMAT


Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.

RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.

SALDIRILARDA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 14 Kasım 2017-24 Şubat 2018'de düzenlenen saldırılarda 1121 sivilin öldüğünü bildirdi.

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