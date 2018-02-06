Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim



"İNEK ŞABAN'A ÇOK GÜLERDİM"

Kemal Sunal en komik sahneler

Kemal Sunal: Ata'mın vefat ettiği gün doğum günü kutlayamam

Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata yıllar sonra fark edildi

Elif Bayram

ATV'de yayınlananprogramıyla yıldızı parlayan Rus asıllıdizisindeki performansıyla mankenlikten sonra oyunculukta da iddialı bir çıkış yaptı.karakteriyle beğenilen oyuncu,filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrendiğini söyledi:tiplemesine çok gülerdim. Bazı kelimeleri ve esprileri anlayamıyorsun ama yüz ifadesine gülebiliyorsunuz. Türkçe'yi onu izleyerek öğrenmiş oldum."