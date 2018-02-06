Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim

ATV'de yayınlanan 'Elin Oğlu'
programıyla yıldızı parlayan Rus asıllı Andrey Polyanin, 'Kalk Gidelim'
dizisindeki performansıyla mankenlikten sonra oyunculukta da iddialı bir çıkış yaptı.
Veli Demir
"İNEK ŞABAN'A ÇOK GÜLERDİM"
karakteriyle beğenilen oyuncu, Kemal Sunal
filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrendiğini söyledi:
"İnek Şaban
tiplemesine çok gülerdim. Bazı kelimeleri ve esprileri anlayamıyorsun ama yüz ifadesine gülebiliyorsunuz. Türkçe'yi onu izleyerek öğrenmiş oldum."
Kemal Sunal en komik sahneler
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