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Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim

Elin Oğlu programıyla yıldızı parlayan Rus asıllı oyuncu Andrey Polyanin, "Türkçe'yi Kemal Sunal filmleriyle öğrendim" dedi

06 Şubat 2018, Salı 10:05
Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim
ATV'de yayınlanan 'Elin Oğlu' programıyla yıldızı parlayan Rus asıllı Andrey Polyanin, 'Kalk Gidelim' dizisindeki performansıyla mankenlikten sonra oyunculukta da iddialı bir çıkış yaptı.


"İNEK ŞABAN'A ÇOK GÜLERDİM"


Veli Demir karakteriyle beğenilen oyuncu, Kemal Sunal filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrendiğini söyledi:

"İnek Şaban tiplemesine çok gülerdim. Bazı kelimeleri ve esprileri anlayamıyorsun ama yüz ifadesine gülebiliyorsunuz. Türkçe'yi onu izleyerek öğrenmiş oldum."

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