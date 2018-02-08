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Rus pilot Filipov’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Suriye’nin İdlib şehrinde düşürülen Rus savaş uçağının pilotu Roman Filipov’un cenazesine 30 bin kişi katıldı

Rus pilot Filipov’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı
İdlib’te düşürülen Sukhoi Su-25 savaş uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov’un cenazesi Rusya’ya ulaştırıldı.

30 BİN KİŞİ KATILDI


Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenen cenaze törenine en az 30 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov ve Suriye’deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin de yer aldığı bildirildi.

 

TESLİM OLMAMAK İÇİN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ


Roman Filipov, 3 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde düşürülen uçaktan paraşütle atlayarak kurtulmuş, yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle teslim olmamak için kendisini el bombasıyla havaya uçurmuştu.  

Cesareti ve kahramanlığından dolayı Roman Filipov’a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi. Evli olan Filipov dört yaşında bir kız çocuğu babasıydı.
 

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

  
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde başsağlığı dilediği belirtildi
 


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