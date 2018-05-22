Rus Ressam Vladislav Nesinov Türk Konsolosluğunda sergi açtı

Türkiye dostu olarak bilinen ressam Vladislav Nesinov "Mona Lisa" temalı 38 tablosunu Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosluk binasında sergiledi. Konsolos Yunus Emre Özigci ve Rus sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği sergide Nesinov resimlerini sanatseverlere ayrı ayrı anlattı. Yaptığı konuşmada da sanatseverleri Türkçe olarak selamlayan ve sözlerine "merhaba" diyerek başlayan Nesinov, “Birçok sanatsever ve tarihçi Leonardo Da Vinci’nin annesinin hangi milletten olduğunu sorguluyor. Rus, Polonyalı, Çerkes veya Türk olması önemli değil. En önemli şey Vinci’nin eşi benzeri bulunmayan Mona Lisa yüzünü hafızalarımıza çizmesi. En önemlisi şu; Vinci eşi değeri bulunmayan bir yüz (Mono Lisa) çizdi. Sayın Başkonsolos ile şuna karar verdik; Mono Lisa tablosu burada çeşitli ülke, kültür ve dönemleri birleştirsin" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosu Özigci de bu konuşmanın ardından Nesinov’a teşekkür etti.

İHA