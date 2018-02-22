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Rus sporcu doping yüzünden diskalifiye edildi

2018 Kış Olimpiyatları’nda curling karışık çiftler kategorisinde bronz madalya alan Rus sporculardan Krushelnitckii’nin, doping yaptığı gerekçesiyle derecesi silindi.

Rus sporcu doping yüzünden diskalifiye edildi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii’nin, doping yapmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

CAS’tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde ofis açan CAS’ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı. Rusya’dan olimpik sporcu statüsündeki Aleksandr Krushelnitckii’nin yasaklı "meldonyum" maddesini kullandığı tespit edildi.

Krushelnitckii ile curling branşı karışık çiftler kategorisinde bronz madalya aldığı partneri Anastasia Bryzgalova’nın, diskalifiye edilmesine karar verildi.
 

MADALYANIN KİME GİDECEĞİNE WCF KARAR VERECEK


Krushelnitckii’nin ceza süresini, Dünya Curling Federasyonu (WCF), çiftten alınan madalyanın hangi takıma verileceğini ise IOC ve WCF belirleyecek.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya’da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları’nda, Moskova’daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya’yı 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya’dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.

AA


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