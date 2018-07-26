Rus turist denizde boğuldu

Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus Vladimir Orlov, dün öğle saatlerinde denize girdi. İncekum Plajı'nda yüzen Orlov bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Orlov'u görenler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Vladimir Orlov, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Vladimir Orlov kurtarılamadı. Orlov'un cenazesi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA