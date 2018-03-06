Rus turist sayısında rekor artış

Nazlı Erdol

(Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, seyahat eden Rusların sayısının rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi., yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında seyahat eden Rus turistlerin sayısının 2017 yılında 56 milyon 500 bine ulaştığını kaydetti.Safonov,sayısının 2000’e göre yüzde 125, 2013’e göre de yüzde 75 arttığına işaret etti.Kriz sonrası dönemde 2017'de yurt dışına çıkan Rus vatandaşı sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 38 milyona ulaştığını söyleyen Safonov, artışa ekonomik durumun istikrara kavuşması ve halkın ödeme gücünün artmasının yol açtığını söyledi.Safonov,'ya gelen yabancı turist sayısının da 2001’e göre yüzde 123 arttığını belirtti.Bu arada Rosturizm, geçen yılki verilere ilişkin yayımladığı raporda, 2017'nin ocak-eylül ayları arasında 4 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti. Bu rakam, 2016'nın aynı döneminde yaklaşık 500 bindi.