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Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi

Kayak sezonu boyunca "Kültür Kayağı" projesi kapsamında her cuma günü Moskova’dan Kayseri’ye direkt charter uçuşu düzenleniyor. Yaklaşık 220 kişi, 7 gece boyunca Kayseri’de kayak ve Kapadokya turu yapıyor

17 Ocak 2018, Çarşamba 10:05
Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi
Rus turistlerden “Kültür Kayağı” projesine yoğun ilginin olduğunu kaydeden Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu "Rusya’dan gelen misafirlerimiz, 7 gün boyunca hem Kayseri ile Kapadokya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyorlar hem de Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak fırsatı yakalıyorlar. Odeon Tours’un 29 Aralık 2017 tarihinde başlattığı ve talebin yüksek olduğu 'Kültür Kayağı' projesine, önümüzdeki dönemde yurt dışında farklı destinasyonlardan charter uçuşları eklenmeye devam edecek” dedi.

'TANITIM VE PAZARLAMA OLMAZSA OLMAZ'

Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının turizmin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Recep Arifoğlu, "Kadim şehrimiz Kayseri’de Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Erciyes A.Ş. ve Radisson Blu Hotel Kayseri’nin de aralarında olduğu özel sektör, son 3 yılda tanıtım ve pazarlamada atağa geçti. Yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Yerli misafirlerimizin yanı sıra Rusya, Brezilya ve Avrupa ülkeleri dahil dünyanın birçok yerinden özellikle kayakçılar, şehrimize yoğun ilgi gösteriyor. Nitekim Erciyes Kış Merkezi’ne 3 yıl önce 650 bin kişi gelirken geçen yıl 2 milyon 200 bin kişiyi geçti. Erciyes Kayak Merkezi kar garantili bir kayak merkezi ve kasım-mart ayları arasında kar garantisi veriyor" açıklamasında bulundu.

ERCİYES'TE KAYAK, KAPADOKYA'DA BALON

Radisson Blu Hotel Kayseri’de sömestr tatilinde yüzde 100’e yakın doluluk yakalayacaklarını anlatan Recep Arifoğlu, yarıyıl tatilinde “Erciyes’te Kayak, Kapadokya’da Balon” fırsatının sunulduğunu söyledi.

Otel olarak kış sezonunu yüksek doluluklarda geçirmekte olduklarını ifade eden Recep Arifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri'miz sadece tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, kış merkezi ile zengin bir şehir değil, aynı zamanda 'gönlü zengin' bir şehirdir. Erciyes Kayak Merkezi'miz, dünyanın sayılı kış sporları merkezleri arasında bulunuyor. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar ve Türk misafirperverliğiyle sunduğumuz hizmetimiz neticesinde otelimizde doluluklarımız yüksek geçiyor. Yerli misafirlerimizin yanında Rusya, Orta Doğu, Fransa, Almanya dahil dünya genelinden turistleri ağırlıyoruz. Otellerimizin tanıtımı için 40’a yakın ülkede ve bu ülkelerin hedeflediğimiz şehirlerinde, dijital tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı aralıksız yapıyoruz. Aynı zamanda uluslararası turizm fuarlarına ve toplantılarına katılarak ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri, şehirlerimizi ve tesislerimizi anlatmaya devam ediyoruz."
 


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