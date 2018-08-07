Rus uçağı İtalya'ya acil iniş yaptı
İspanya’dan Moskova’ya hareket eden Rus hava yollarına ait uçak, bir yolcusunun hastalanması sebebiyle İtalya’ya acil iniş yaptı
İspanya’dan Moskova’ya hareket eden Aeroflot hava yollarına ait SU2522 uçağı, yolculardan birinin fenalaşmasıyla acil durum bildiriminde bulundu. Hosteslerin pilot kabinine haber vermesi üzerine, uçağın İtalya’nın Milan kentine acil iniş gerçekleştirmesine karar verildi.
YOLCU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Milan’da bulunan havaalanına yaklaşınca kule ile irtibata geçildi. Kuleden olumlu yanıt alan pilotlar uçağı Milan’a indirdi. Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MOSKOVA (İHA)