Rus uçağı Türk hava sahasında faciadan döndü

Antalya’dan Moskova’ya Rus turistleri taşıyan Airbus A330-İfly tipi uçak, Karadeniz üzerinde başka bir uçakla karşı karşıya geldi. Rus basınında çıkan habere göre Türk hava sahasında yaşanan olayda Rus pilot fark ettiği diğer uçakla temas kurmak istedi. Diğer uçaktan cevap gelmeyince radyo sinyalleri devreye sokuldu. Uçaktan yine cevap alınamayınca Rus pilot bu kez ani bir manevrayla uçağın yüksekliğini artırdı.

Rus pilotun başarısı sayesinde uçakların çarpışmaktan kurtulduğu öğrenildi.

İHA