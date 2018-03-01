Rus yazar Larisa Vasileva hayatını kaybetti

İSTANBUL'U ZİYARET ETMİŞTİ

Senim Tanay

Şair Nazım Hikmet, Sovyetler Birliği'nin Nobel Ödüllü yazarı Mihail Şolohov, uzaya ilk çıkan kozmonot Yuri Gagarin ve Stalin'in kızı Svetlana Alliluyeva ile olan dostluğuyla da bilinen Vasileva'nın 40'ın üzerinde yayımlanmış eseri bulunuyor.Harkov'da 23 Kasım 1935 yılında doğan, 1958 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nden mezun oldu. Rusya Edebiyat Akademisi üyesi olan Vasileva, Nikita Kruşçev'in ifadesiyle II. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren T-34 Tank projesi yöneticisinin kızıdır. Larisa N. Vasileva Kremlin Sarayı'nı, oradaki yaşamı gözlemleme fırsatı buldu ve dünya dillerine çevrilmiş ünlüveadlı eserlerini bu gözlemlerine dayanarak yazdı.Kremlin Kadınları, Türkiye´deveadlarıyla iki kitap halinde yayımlandı.Larisa Nikolayevna Vasileva 2015 yılının Eylül ayında İstanbul'u da ziyaret etmiş, Türk basınına röportajlar vermişti.