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Rus yazar Larisa Vasileva hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği dönemine tanıklık eden 82 yaşındaki Rus yazar Larisa N. Vasileva, önceki gün Moskova'daki evinde hayatını kaybetti

01 Mart 2018, Perşembe 10:53
Rus yazar Larisa Vasileva hayatını kaybetti
Şair Nazım Hikmet, Sovyetler Birliği'nin Nobel Ödüllü yazarı Mihail Şolohov, uzaya ilk çıkan kozmonot Yuri Gagarin ve Stalin'in kızı Svetlana Alliluyeva ile olan dostluğuyla da bilinen Vasileva'nın 40'ın üzerinde yayımlanmış eseri bulunuyor.

Harkov'da 23 Kasım 1935 yılında doğan Larisa N. Vasileva, 1958 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nden mezun oldu. Rusya Edebiyat Akademisi üyesi olan Vasileva, Nikita Kruşçev'in ifadesiyle II. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren T-34 Tank projesi yöneticisinin kızıdır. Larisa N. Vasileva Kremlin Sarayı'nı, oradaki yaşamı gözlemleme fırsatı buldu ve dünya dillerine çevrilmiş ünlü "Kremlin Kadınları" ve "Kremlin Çocukları" adlı eserlerini bu gözlemlerine dayanarak yazdı.

İSTANBUL'U ZİYARET ETMİŞTİ

Kremlin Kadınları, Türkiye´de "Kremlin Kadınları-I" ve "Kayısı Renkli Buluttan İnen Kadın" adlarıyla iki kitap halinde yayımlandı.

Larisa Nikolayevna Vasileva 2015 yılının Eylül ayında İstanbul'u da ziyaret etmiş, Türk basınına röportajlar vermişti.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

 


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