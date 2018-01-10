Russel Crowe Kıvanç'ı övdü, Cem'i kutladı

Türk sinemasını yakından takip eden Russel Crowe geçenlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu övmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ “Beğenmesi beni çok mutlu etti” dedi. Russel Crowe dün de Twitter’dan dostu Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ filminin hafta sonunda 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmesini tebrik etti. Russel Crowe'a savaş açtılar Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü Arif V 216'ya Cem Yılmaz'dan yorum geldi Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir? Cem Yılmaz’a asker arkadaşı Haluk Levent’ten destek