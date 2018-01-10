Russel Crowe Kıvanç'ı övdü, Cem'i kutladı

Russel Crowe'a savaş açtılar

Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü

Arif V 216'ya Cem Yılmaz'dan yorum geldi

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Elif Bayram

Türk sinemasını yakından takip edengeçenlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu övmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ “Beğenmesi beni çok mutlu etti” dedi.Russel Crowe dün de Twitter’dan dostu‘Arif V 216’ filminin hafta sonunda 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmesini tebrik etti.