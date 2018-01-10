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Russel Crowe Kıvanç'ı övdü, Cem'i kutladı

Avustralyalı Hollywood yıldızı Russel Crowe 2014’te Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan ile ‘Son Umut’ filmini çekmişti

10 Ocak 2018, Çarşamba 07:30
Russel Crowe Kıvanç'ı övdü, Cem'i kutladı
Türk sinemasını yakından takip eden Russel Crowe geçenlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu övmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ “Beğenmesi beni çok mutlu etti” dedi.

Russel Crowe dün de Twitter’dan dostu Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ filminin hafta sonunda 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmesini tebrik etti.



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