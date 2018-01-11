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Rüştü Reçber’den Altaylı’ya sert yanıt! ‘Kan davasının anlamını bilmiyorsun’

Fatih Altaylı'nın "Rüştü ile Fatih Terim arasında kan davasına dönüşen bir olay var ise o yorumcu zarar görür, bunun altında kalır. beIN Sport ve yazı yazdığı gazete bunu nasıl kaldırır?” yorumuna eski milli kaleci Rüştü Reçber'den jet yanıt geldi.

Rüştü Reçber’den Altaylı’ya sert yanıt! ‘Kan davasının anlamını bilmiyorsun’
Gazeteci ve köşe yazarı Fatih Altaylı’nın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rüştü Reçber arasındaki polemik hakkında söylediği, ‘Rüştü işi kan davasına döktü’ sözlerine eski milli kaleciden yanıt geldi.

‘Beni Galatasaray taraflarına hedef gösteriyorsunuz’ diyen Rüştü Reçber, bugünkü yazısında Altaylı için sert ifadeler kullandı. 

İşte Rüştü Reçber’in o sözleri:

Sayın Altaylı...

Öncelikle benim ismimi yazıyor ya da söz ediyorsanız soyadımı adımın yanına ekleyeceksiniz.

Bakın ben öyle yapıyorum.

Gelelim ima etmeye çalıştığınız söylemlerinize.

1- Hayır yanılıyorsunuz. Benim Fatih Terim'le kan davasına dönüşen bir olayım ya da hesaplaşmam yok. Ben Fatih Terim ile ilgili eleştirilerimi ve gerçekleri dile getirdim. Gerçekleri yazıya dökmem ve bunu kamuoyu ile paylaşmam sizi bu düşünceye sevk etmişse kan davasının anlamını bilmiyorsunuz demektir.

2- Sizin olayları farklı yöne çekmenize gerek yok. Sizin beni şikayetiniz oralara işlemez. Ben yazdığım yazının ve söylediğim her sözün arkasındayım. Ne tetikçi olurum ne de böyle düşünenlere müsaade ederim.

Siz böyle konuşarak ve yazarak beni Galatasaray taraftarına hedef gösteriyorsunuz. Ama bu çabanız inanın boşa. Çünkü o taraftar ezeli rakipleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynarken bile bana bir defa bile ne hakaret etti ne de saygısızlık yaptı. Onların bana gösterdiği saygıya ve sevgiye ben de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştım. Kısacası beni Galatasaray taraftarı ile karşı karşıya getirme çabalarınız boşa çıkacaktır. Daha önce de yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar.


 

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?


Terim’i yeri geldiğinde biz de sert bir şekilde eleştiriyoruz. Ama Oğuz Çetin ve Rüştü gibi oyuncuların yaptığı sert açıklamalar rahatsızlık veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

– Rüştü işi kan davasına döktü. Bir spor yazarı ve yorumcusu ile bir teknik direktör arasında kan davasına dönüşen bir durum var ise o yorumcu bundan zarar görür. Rüştü abarttı ve altında kalır bu sözlerinin. beIN Sports bunu nasıl taşır, yazdığı gazete bunu nasıl taşır, bilemiyorum. Bak mesela Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’le ilgili benim benzer bir durumum var. Ama ben spor yazarı değilim.


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